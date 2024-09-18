Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Марсьяль перешел в АЕК
Антони Марсьяль, экс-нападающий «Манчестер Юнайтед», подписал контракт с греческим АЕК. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу команды.
В прошлом сезоне француз заметил два гола и сделал результативную передачу в 19 сыгранных матчах за манкунианцев. Его контракт с английским клубом был действителен до 30 июня 2024 года.
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