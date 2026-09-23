Экс-форвард «Локомотива» Джанашия выразил желание войти в штаб Галактионова

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия заявил о желании поработать в тренерском штабе Михаила Галактионова в московском клубе. Об этом он сообщил изданию Metaratings.ru .

Ветеран отметил, что сейчас живет в Москве, регулярно посещает матчи и следит за футболом. Джанашия подчеркнул, что готов приносить пользу родной для себя команде, а также выразил намерение в будущем попробовать свои силы в качестве главного тренера клуба Российской Премьер-Лиги.

Джанашия играл за «Локомотив» с 1996 по 2001 год. В составе «железнодорожников» он четыре раза становился обладателем Кубка России, трижды выигрывал серебряные медали чемпионата страны и один раз — бронзовые.