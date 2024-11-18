Экс-боец Bellator Сидельников: Петру Яну нужно включаться с первых секунд боя для победы над Фигередо
Бой с бразильцем Дейвесоном Фигередо будет очень тяжелым для россиянина Петра Яна. Об этом заявил бывший боец Bellator Кирилл Сидельников в беседе с RT.
Он предположил, что поединок пройдет все раунды. Исход будет зависеть от того, как Ян начнет этот бой.
«Ему конкретно нужно включаться с первых секунд. Петру нужно выигрывать безоговорочно в этом тяжелом поединке. Фигередо не подарок», — отметил Сидельников.
Спортсмен также добавил, что победа над Фигередо закрепит позиции Яна в своем дивизионе, а также откроет дальнейшие перспективы.
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