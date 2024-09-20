«Его там не любят». Семья Виктора Ана подверглась гонениям в Южной Корее

Семья шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана сталкивается с преследованием в Южной Корее. Об этом сообщил ТАСС глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

«В общем, его не любят там за успешные выступления за сборную России», — отметил Гуляев.

Он добавил, что связь с Аном у российской стороны сохраняется, однако спортсмен попросил не приглашать его на работу в страну.

Ан получил российское гражданство в 2011 году. Будучи трехкратным олимпийским чемпионом в составе южнокорейской сборной, он позже завоевал еще три золотые медали, представляя Россию. Спортсмен завершил карьеру в 2020 году.

Ранее российский фигурист Даниил Гришин решил сменить спортивное гражданство на французское. В начале июня он попросил Международный союз конькобежцев предоставить ему документ об откреплении.