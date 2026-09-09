Единственными конкурентами Сафонова за приз Яшина назвали Симона и Райю

Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов не уступает в профессионализме чемпионам мира Давиду Райе из английского клуба «Арсенал» и Унаи Симону из испанской команды «Атлетика». Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил ТАСС , что он имеет высокие шансы на получение приза лучшему вратарю сезона имени Льва Яшина.

Он назвал большим событием для отечественного футбола попадание Сафонова и бывшего игрока московского «Локомотива» Хвичи Кварацхелии в список номинантов на приз Яшина. Семин напомнил, что оба футболиста выступали в российской лиге. Сейчас они играют за ПСЖ.

«Наверное, испанцы Унаи Симон и Давид Райя имеют такие же шансы, как у Сафонова. Но по результатам, которые были в течение года, конечно, Сафонов является одним из претендентов», — сказал тренер.

Ранее Сафонов занял 10-е место рейтинга лучших голкиперов мира по версии ESPN. Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов заявил, что его недооценили.