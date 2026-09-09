Единственными конкурентами Сафонова за приз Яшина назвали Симона и Райю
Тренер Семин заявил, что Сафонов имеет высокие шансы получить приз Яшина
Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов не уступает в профессионализме чемпионам мира Давиду Райе из английского клуба «Арсенал» и Унаи Симону из испанской команды «Атлетика». Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин заявил ТАСС, что он имеет высокие шансы на получение приза лучшему вратарю сезона имени Льва Яшина.
Он назвал большим событием для отечественного футбола попадание Сафонова и бывшего игрока московского «Локомотива» Хвичи Кварацхелии в список номинантов на приз Яшина. Семин напомнил, что оба футболиста выступали в российской лиге. Сейчас они играют за ПСЖ.
«Наверное, испанцы Унаи Симон и Давид Райя имеют такие же шансы, как у Сафонова. Но по результатам, которые были в течение года, конечно, Сафонов является одним из претендентов», — сказал тренер.
Ранее Сафонов занял 10-е место рейтинга лучших голкиперов мира по версии ESPN. Директор «Школы спортивного журналиста» Николай Роганов заявил, что его недооценили.