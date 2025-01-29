Вмешательство политики в спорт и участие российских спортсменов в мировых чемпионатах — ответы на эти и другие вопросы в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой дал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
Он раскрыл тайны отношений спортсменов и Международного олимпийского комитета, рассказал об управлении компанией «Рольф», а также поделился секретом успешной карьеры и счастливой жизни.
«Единственный вид спорта, который говорит правду, — это бокс», — заявил Кремлев.
Интервью главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева выйдет на всех площадках 360.ru в четверг, 30 января.
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