Вмешательство политики в спорт и участие российских спортсменов в мировых чемпионатах — ответы на эти и другие вопросы в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой дал глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Он раскрыл тайны отношений спортсменов и Международного олимпийского комитета, рассказал об управлении компанией «Рольф», а также поделился секретом успешной карьеры и счастливой жизни.

«Единственный вид спорта, который говорит правду, — это бокс», — заявил Кремлев.

Интервью главы Международной ассоциации бокса Умара Кремлева выйдет на всех площадках 360.ru в четверг, 30 января.