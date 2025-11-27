Дзюдоистка Емельянова заявила, что международные соревнования дают новые возможности

Заслуженный мастер спорта России по дзюдо Ирина Емельянова высказала мнение относительно возвращения российским спортсменам права соревноваться под своим государственным флагом. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам дзюдоистки, такое событие откроет дополнительные перспективы для отечественных спортсменов.

«Профессиональный спортсмен — это когда человек вкладывает много сил и здоровья для мечты. И всегда хорошо, когда эта мечта осуществляется практически», — отметила Емельянова.

Она также добавила, что участие в соревнованиях мирового масштаба открывает перед россиянами новые горизонты возможностей.