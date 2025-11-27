Дзюдоист Джебов оценил новые возможности для российской молодежи в спорте

Бронзовый призер чемпионата России по дзюдо Толиб Джебов в беседе со «Звездой» выразил радость по поводу новых возможностей для российской молодежи в спорте.

Он отметил, что выступление под национальным флагом страны — это важная мотивация для спортсменов, и выразил надежду, что снятие ограничений даст толчок развитию спортивного движения в России.

Заслуженный мастер спорта России по дзюдо Ирина Емельянова подчеркнула, что спортсмены вкладывают много сил и здоровья в достижение своих целей. Она отметила, что возможность выступать под национальным флагом придает особый смысл их стараниям и подтверждает ценность их усилий.