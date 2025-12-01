Дзюдоист Адамян признался, что его коллеги скучали по российскому гимну на международных соревнованиях
После возвращения в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов российские дзюдоисты поделились эмоциями относительно прошедшего турнира Большого шлема в Абу-Даби. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Обладатель золотой медали Арман Адамян признался, что спортсмены скучали по звучанию российского гимна и подъему национального флага на международной арене.
«Давно такого не было, давно не поднимался флаг наш, не играл гимн. Классно, мы скучали. Мы рады, что именно наша федерация пришла к этому», — отметил Адамян.
Еще один участник соревнований Тамерлан Башаев также подчеркнул теплый прием спортсменов в эмиратской столице и поддержку со стороны представителей других стран.