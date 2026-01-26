Дзюба объяснил свой отказ клубу из Лиги чемпионов тяжестью перелетов

Статус выступающего в Лиги чемпионов казахстанского клуба «Кайрат» не привлек нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу. Об этом футболист заявил в комментарии изданию Sport 24 .

Он пояснил, что знает об интересе казахстанского клуба к его персоне, но не готов выступать в соседней стране.

«Там тяжелые поля, и вообще тяжело играть из-за перелетов. Если честно, Казахстан мне неинтересен», — заявил Дзюба.

Футболист добавил, что не следит за игрой «Кайрата» в Лиге чемпионов. Он не исключил, что команда получила бы серьезных соперников, если бы на международный турнир допустили российские клубы.

«Трудно сказать, какой результат был бы у наших команд по сравнению с ними, но, думаю, „Краснодар“ и „Зенит“ чуточку посильнее „Кайрата“, а может, даже и не чуточку», — отметил Дзюба.

Казахстанская команда «Кайрат» прошла в Лигу чемпионов по итогам встречи с шотландским клубом «Селтик» в августе прошлого года. Матч вызвал настолько пристальное внимание жителей республики, что на одной из свадебных церемоний на экран вместо фотографий молодоженов вывели прямую трансляцию встречи.