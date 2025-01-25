Джеки Чан посетил разминку теннисистки Арины Соболенко

Популярный актер, режиссер, продюсер Джеки Чан посетил тренировку первой ракетки мира Арины Соболенко перед финальной игрой Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщил «Чемпионат».
Тренировку прервали из-за появления знаменитости. Спортсменку шокировал визит Джеки Чана. Теннисистка и актер поприветствовали друг друга и сделали совместную фотографию.
Матч за титул чемпионки Открытого чемпионата Австралии — 2025 проходит 25 январе на арене Рода Лэйвера. Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой турнира.
В апреле 2024 года Джеки Чан отметил свое 70-летие. Актер начал свою творческую карьеру в восемь лет. Еще ребенком он снялся в массовке картины «Вечная Любовь». Повзрослевший Джеки Чан участвовал в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона», в которых снимался Брюс Ли.
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