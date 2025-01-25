Джеки Чан посетил разминку теннисистки Арины Соболенко

Тренировку прервали из-за появления знаменитости. Спортсменку шокировал визит Джеки Чана. Теннисистка и актер поприветствовали друг друга и сделали совместную фотографию.

Матч за титул чемпионки Открытого чемпионата Австралии — 2025 проходит 25 январе на арене Рода Лэйвера. Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой турнира.

В апреле 2024 года Джеки Чан отметил свое 70-летие. Актер начал свою творческую карьеру в восемь лет. Еще ребенком он снялся в массовке картины «Вечная Любовь». Повзрослевший Джеки Чан участвовал в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона», в которых снимался Брюс Ли.