Джеки Чан посетил разминку теннисистки Арины Соболенко

Фото: РИА «Новости»

Популярный актер, режиссер, продюсер Джеки Чан посетил тренировку первой ракетки мира Арины Соболенко перед финальной игрой Открытого чемпионата Австралии. Об этом сообщил «Чемпионат».

Тренировку прервали из-за появления знаменитости. Спортсменку шокировал визит Джеки Чана. Теннисистка и актер поприветствовали друг друга и сделали совместную фотографию.

Матч за титул чемпионки Открытого чемпионата Австралии — 2025 проходит 25 январе на арене Рода Лэйвера. Белорусская теннисистка является действующей чемпионкой турнира.

В апреле 2024 года Джеки Чан отметил свое 70-летие. Актер начал свою творческую карьеру в восемь лет. Еще ребенком он снялся в массовке картины «Вечная Любовь». Повзрослевший Джеки Чан участвовал в трюковой массовке фильмов «Кулак ярости» и «Выход дракона», в которых снимался Брюс Ли.

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