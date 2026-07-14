Двукратный чемпион мира по плаванию Чупков рассказал о влиянии психологического состояния на результаты в воде

Двукратный чемпион мира по плаванию брассом Антон Чупков в интервью RT объяснил, как психологическое состояние спортсмена может влиять на его результаты в воде.

По его словам, успех в плавании зависит не только от физической подготовки. Молодое поколение спортсменов быстро прогрессирует и начинает конкурировать с опытными атлетами. Чупков отметил, что некоторые спортсмены могут психологически не справляться с нагрузкой, бояться старта или переживать сильнее обычного.

«У нас все от головы зависит. Когда она загружена суетой, проблемами, усталостью или страхами, начинаешь плыть совсем по-другому», — заявил Чупков.

Спортсмен также добавил, что его тренер Александр Сергеевич Немтырев всегда мог определить по его настроению, как он будет работать на тренировке и какие у него будут ощущения в воде.