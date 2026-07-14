Двукратный чемпион мира Чупков поделился впечатлениями от различных дистанций в плавании
Двукратный чемпион мира по плаванию брассом Антон Чупков поделился своими впечатлениями от различных дистанций в плавании. Он отметил, что ему особенно интересно наблюдать за сотней метров, написал RT.
По словам Чупкова, стометровку нельзя назвать полноценной спринтерской дисциплиной, так как здесь не получится показать результат только за счет одного взрыва. В то же время не приходится ждать две с лишним минуты, чтобы увидеть, кто выиграл. Это добавляет азарта, по сравнению с дистанцией в 200 метров.
«Сотню. Я всегда хотел ее плыть, но не очень получалось. Стометровку не назовешь полноценной спринтерской дисциплиной: здесь за счет одного лишь взрыва результат не показать, но в то же время не приходится ждать две с лишним минуты, чтобы увидеть, кто выиграл. То есть азарта в любом случае больше, чем на 200 м. Хотя вторая дистанция для меня все еще остается совершенно особенной. Смотрю на ребят со стороны и ловлю себя на том, что досконально раскладываю в голове каждое их движение, прикидываю тактику и результат», — заявил Чупков.