Двукратный чемпион мира Чупков поделился впечатлениями от различных дистанций в плавании

По словам Чупкова, стометровку нельзя назвать полноценной спринтерской дисциплиной, так как здесь не получится показать результат только за счет одного взрыва. В то же время не приходится ждать две с лишним минуты, чтобы увидеть, кто выиграл. Это добавляет азарта, по сравнению с дистанцией в 200 метров.

«Сотню. Я всегда хотел ее плыть, но не очень получалось. Стометровку не назовешь полноценной спринтерской дисциплиной: здесь за счет одного лишь взрыва результат не показать, но в то же время не приходится ждать две с лишним минуты, чтобы увидеть, кто выиграл. То есть азарта в любом случае больше, чем на 200 м. Хотя вторая дистанция для меня все еще остается совершенно особенной. Смотрю на ребят со стороны и ловлю себя на том, что досконально раскладываю в голове каждое их движение, прикидываю тактику и результат», — заявил Чупков.