Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина представила новое шоу в Москве

пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина представила в Москве новое шоу «Орбита». Это финальная часть трилогии о пути спортсмена к своей мечте.

В шоу выступили профессиональные гимнасты и акробаты, в том числе олимпийские чемпионы. Кроме того, в нем использовали множество спецэффектов. Задача проекта — рассказать о внутренней силе человека и его стремлении к мечте.

«Моя миссия в данном случае — именно через такие красивые театрализованные спортивно-гимнастические работы, шоу дать возможность нашим детям не потерять веру в себя и сказать, что заниматься физкультурой и спортом необходимо, будь то сегодняшнее настоящее или будущее», — рассказала Хоркина.

пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР
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Рекламу шоу на цифровых фасадах увидели порядка восьми миллионов человек от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Здесь мы видим большое количество олимпийских звезд. Именно они мотивируют как молодых ребят, так и людей в возрасте заниматься спортом», — рассказал гендиректор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Он добавил, что поддерживает крупные спортивные мероприятия, поскольку они мотивируют людей становиться лучше.

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