Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина представила новое шоу в Москве

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина представила в Москве новое шоу «Орбита». Это финальная часть трилогии о пути спортсмена к своей мечте.

В шоу выступили профессиональные гимнасты и акробаты, в том числе олимпийские чемпионы. Кроме того, в нем использовали множество спецэффектов. Задача проекта — рассказать о внутренней силе человека и его стремлении к мечте.

«Моя миссия в данном случае — именно через такие красивые театрализованные спортивно-гимнастические работы, шоу дать возможность нашим детям не потерять веру в себя и сказать, что заниматься физкультурой и спортом необходимо, будь то сегодняшнее настоящее или будущее», — рассказала Хоркина.