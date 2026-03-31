Директор «Родных талантов» Гребенников назвал умение принимать решения главным навыком будущего футболиста

Спортивный директор школьной футбольной академии «Родные таланты» Игорь Гребенников в беседе с «Известиями» поделился, как определить, обладает ли ребенок потенциалом для карьеры в футболе.

По словам эксперта, ключевым принципом отбора должны быть реальные способности и спортивные достижения. Важным признаком является поведение ребенка на поле: стремится ли он участвовать в игре, брать инициативу в свои руки и принимать решения.

Гребенников отметил, что внутренняя мотивация также играет важную роль. Кроме того, ключевым критерием остается скорость мышления и принятия решений. Способность быстро оценивать ситуацию на поле и выбирать оптимальные действия отличает игроков высокого уровня.