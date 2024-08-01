Директор «Локомотива» Ульянов заявил, что клуб подпишет с Лантратовым новый контракт

По словам спортивного директора«Локомотива» Дмитрия Ульянова, клуб готовится переподписать контракт с вратарем Ильей Лантратовым. Об этом сообщил KP.RU.

Однако Ульянов не смог назвать конкретную дату, на которую намечено подписание нового договора. Напомни, голкипер перешел в Локомотив из подмосковных «Химок» в январе прошлого года.

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