Директор «Локомотива» Ульянов заявил, что клуб подпишет с Лантратовым новый контракт

По словам спортивного директора«Локомотива» Дмитрия Ульянова, клуб готовится переподписать контракт с вратарем Ильей Лантратовым. Об этом сообщил KP.RU .

Однако Ульянов не смог назвать конкретную дату, на которую намечено подписание нового договора. Напомни, голкипер перешел в Локомотив из подмосковных «Химок» в январе прошлого года.