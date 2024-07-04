Директор футбольной ассоциации Бельгии Веркотерен заявил, что Тедеско не уйдет с поста главного тренера сборной

Никаких разговоров касательно того, что Доменико Тедеско уйдет с поста главного тренера национальной сборной Бельгии нет. Об этом сообщил спортивный директор футбольной ассоциации страны Франк Веркотерен, написало издание  «Чемпионат».

Как уточнил RT, Тедеско подписал контракт с национальной сборной до 2026 года.

В 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгии проиграла команде из Франции. Так, французам удалось выйти в ¼ финала турнира.

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