Сегодня 16:04 Директор футбольной ассоциации Бельгии Веркотерен заявил, что Тедеско не уйдет с поста главного тренера сборной
Никаких разговоров касательно того, что Доменико Тедеско уйдет с поста главного тренера национальной сборной Бельгии нет. Об этом сообщил спортивный директор футбольной ассоциации страны Франк Веркотерен, написало издание
«Чемпионат».
Как уточнил
RT, Тедеско подписал контракт с национальной сборной до 2026 года.
В 1/8 финала Евро-2024 сборная Бельгии проиграла команде из Франции. Так, французам удалось выйти в ¼ финала турнира.
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