Директор «Балтики» Маргарян заявил, что Игнашевич покинул клуб из-за накопившейся усталости
Главный тренер ФК «Балтика» Сергей Игнашевич покинул пост из-за накопившейся усталости. Об этом KP.RU рассказал спортивный директор команды Армен Маргарян.
Он отметил, что последней каплей для Игнашевича стало поражение от «Локомотива». По словам Маргаряна, из-за вылета клуба из РПЛ Игнашевич решил уйти.
«Как максималисту Игнашевичу было сложно с этим смириться. Сергей Николаевич выстраивает барьер перед внешним миром, подача у него серьезная», — отметил Маргарян.
Напомним, ФК «Балтика» занял последнее место в таблице чемпионата.
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