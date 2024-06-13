Директор «Балтики» Маргарян заявил, что Игнашевич покинул клуб из-за накопившейся усталости

Главный тренер ФК «Балтика» Сергей Игнашевич покинул пост из-за накопившейся усталости. Об этом KP.RU рассказал спортивный директор команды Армен Маргарян.

Он отметил, что последней каплей для Игнашевича стало поражение от «Локомотива». По словам Маргаряна, из-за вылета клуба из РПЛ Игнашевич решил уйти.

«Как максималисту Игнашевичу было сложно с этим смириться. Сергей Николаевич выстраивает барьер перед внешним миром, подача у него серьезная», — отметил Маргарян.

Напомним, ФК «Балтика» занял последнее место в таблице чемпионата.