Директор «Акрона» Клюшев рассказал, что клуб не будет активно скупать игроков зимой

Генеральный директор футбольного клуба «Акрон» Константин Клюшев в интервью «КП Спорт» заявил, что клуб не планирует делать много покупок на трансферном рынке зимой. Он также рассказал об изменениях в работе селекционного отдела.

Клюшев отметил, что «Акрон» не хотел перегревать рынок предложениями потенциальным новичкам в начале предсезонных сборов. В клубе произошли определенные изменения в спортивном блоке: трансферную работу теперь полностью ведет селекционный отдел, полномочия которого были расширены.

По словам генерального директора, «Акрон» продолжит работать точечно на трансферном рынке. Основной акцент будет сделан не на приобретения, а на улучшение сыгранности команды и подведение уже имеющихся игроков к единому уровню готовности.

Клюшев подчеркнул, что зимой удалось завершить переход Кевина Аревало из «Монтевидео Сити». Игрок работает с командой с первого дня сборов, и тренерский штаб дает о нем хорошие отзывы.