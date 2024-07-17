Динияр Билялетдинов: Миранчуку могли предложить в «Атланте» какие-то невероятные условия

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов в беседе с RT прокомментировал переход Алексея Миранчука из итальянской «Аталанты» в американскую «Атланту». По его словам, футболисту могли предложить какие-то невероятные условия.

При этом Билялетдинов добавил, что такой переход выглядит странным на фоне политической обстановки в мире и ситуации в спорте.

«Подобное сложно себе представить с точки зрения как обстановки в мировом спорте на данный момент, так и сложившейся политической ситуации», — сказал он.

Ранее СМИ писали, что Миранчук дал согласие на переход в американскую «Атланту».

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