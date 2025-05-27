«Динамо» сообщило об уходе Бальбуэны и Дасы

По завершении текущего сезона московский футбольный клуб «Динамо» покинули два игрока. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на официальное объявление ФК.
Иностранные защитники — парагваец Фабиан Бальбуэна и израильтянин Эли Даса — ушли из команды в статусе свободных агентов, так как клуб не стал продлевать с ними контракты.
Ранее появлялась информация, что Бальбуэна планирует вернуться в Южную Америку, где ему предложили контракт в одном из клубов чемпионата Бразилии. Что касается Эли Дасы, то он, скорее всего, продолжит карьеру в Израиле.
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