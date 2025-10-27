Диктор стадиона футбольного клуба ЦСКА Плешаков скончался на 57-м году жизни

Диктор стадиона «ВЭБАрена», являющегося домашним для московского футбольного клуба ЦСКА, Игорь Плешаков умер на 57-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба РФС.

«Скончался диктор, голос которого звучал на матчах национальной сборной России, — Игорь Плешаков. Ему было 56 лет», — сообщили в Российском футбольном союзе.

Игорь Плешаков начал дикторскую карьеру на матчах хоккейного клуба «Спартак». В 2001 году он перешел на игры футбольного ЦСКА. В разное время также работал на стадионах хоккейного и футбольного клубов «Динамо» и футбольного клуба «Химки».

Более 10 лет Плешаков сотрудничал с РФС. Работал на матчах мужских и женских сборных России, финалах Кубка России. Его последним матчем национальной сборной стала игра с Боливией, прошедшая 14 октября на стадионе «Динамо» в Москве.

«Российский футбольный союз выражает соболезнования родным и близким Игоря Плешакова», — добавили в РФС.

В пресс-службе ЦСКА отметили, что голос Плешакова был знаковым для разных поколений болельщиков. Перед матчем с «Пари НН» пройдут мероприятия в память о нем. Игра начнется с минуты молчания.

Хоккейный и футбольный клубы «Динамо» также выразили соболезнования в связи со смертью Плешакова.

Причины смерти не разглашаются. Информация о времени и месте прощания появится позже.