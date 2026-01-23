Сегодня 11:08 Детскую программу для популяризации дворового хоккея запустили в Москве 0 0 0 Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР Спорт

Хоккей

Россия

Москва

В Москве объявили о старте проекта «Красная машина ДВОР — связь поколений». Его цель — вернуть популярность дворовому хоккею и найти новых талантливых спортсменов.

Принять участие в программе могут дети и подростки от четырех до 14 лет. Сертифицированные тренеры учат их кататься на коньках и владеть шайбой. За первый месяц на подмосковных катках прошли уже 30 тренировок, которые посетили свыше 500 детей — не только из столичного региона, но и из других городов и областей. «Мы приходили во двор, общались там, играли в хоккей и имели такую возможность. Поэтому мы хотим дать ее нашим детишкам», — рассказал первый вице-президент Федерации хоккея России, основатель школы «Красная Машина Юниор» Роман Ротенберг.

Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР 1/3 Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР 2/3 Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР 3/3

Многие родители боятся хоккея из-за дороговизны экипировки, поэтому в рамках программы тренировки сделали бесплатными. Организаторы предоставляют также джерси, шлемы, клюшки и коньки. Чтобы узнать о проекте мог каждый, его рекламу запустили на цифровых экранах. «Наша задача — донести информацию до каждого человека, до каждого ребенка, до каждой семьи, что у них есть возможность заниматься хоккеем в своем дворе», — подчеркнул гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Фото: пресс-служба Медиахолдинга МАЕР

Он добавил, что благодаря информационной кампании в поддержку проекта о нем узнают восемь миллионов человек в Москве и Московском регионе. И среди них точно найдутся те, кто придет на лед. В дальнейшем планируется распространить программу по всей России. Для этого возведут 500 новых хоккейных коробок и создадут для них цифровую платформу.