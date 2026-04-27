Депутат Журова заявила, что российских гимнасток не пускают на Кубок Европы по политическим причинам

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с RT прокомментировала недопуск российских юниорок к групповым упражнениям на Кубке Европы по художественной гимнастике.

По словам парламентария, решение не входит в компетенцию МОК, а находится в ведении Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

«Такого беспрецедентного давления не было никогда. Мы понимали, что всё оформят. Сейчас возникает ощущение, будто специально затягивают процесс, чтобы не допустить россиянок, а потом сказать: "Ой, извините, этот вопрос находится не в нашей компетенции". Нет сомнений, нашим девочкам мешают целенаправленно. Девочек жалко», — заявила Журова.

Она подчеркнула, что подобного давления на российских спортсменов не было даже в годы холодной войны.