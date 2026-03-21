Третье место сборной России на Паралимпийских играх стало настоящей сенсацией для всего мира. Если бы к соревнованиям допустили всех российских спортсменов, команда могла бы стать абсолютным чемпионом, заявила депутат Светлана Журова в беседе с сайтом «Взгляд» .

По ее словам, раньше к Паралимпиаде относились как к фестивалю, не слишком серьезно. Но со временем отношение изменилось.

«Так, паралимпийцев и олимпийцев уравняли в призовых, а также в президентских грантах», — пояснила парламентарий.

Такие перемены произошли благодаря решениям президента РФ Владимира Путина. Российский лидер искренне гордится успехами паралимпийцев, подчеркнула Журова.