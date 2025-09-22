Депутат Журова заявила, что МОК может не пустить фигуристов из России на Олимпиаду из-за их успеха

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с NEWS.ru выразила опасения, что специальная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) может отстранить российских спортсменов Петра Гуменника и Аделию Петросян от участия в зимних Олимпийских играх в Италии.