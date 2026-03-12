Депутат Журова выразила уверенность в непоколебимости силы духа спортсменов из РФ на Паралимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность в непоколебимости силы духа спортсменов из РФ на Паралимпиаде, даже перед лицом попыток игнорирования нашей страны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Парламентарий подчеркнула, что Федерация лыж допустила до участия действительно сильных спортсменов.
«Это радует, потому что теперь эти спортсмены радуют нас своими медалями. Мы гордимся ими», — отметила чемпионка.
По ее словам, соперники должны понимать, что вскоре гимн России зазвучит вновь на международной арене.
