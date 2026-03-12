Депутат Журова выразила уверенность в непоколебимости силы духа спортсменов из РФ на Паралимпиаде

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова выразила уверенность в непоколебимости силы духа спортсменов из РФ на Паралимпиаде, даже перед лицом попыток игнорирования нашей страны. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Парламентарий подчеркнула, что Федерация лыж допустила до участия действительно сильных спортсменов.

«Это радует, потому что теперь эти спортсмены радуют нас своими медалями. Мы гордимся ими», — отметила чемпионка.

По ее словам, соперники должны понимать, что вскоре гимн России зазвучит вновь на международной арене.