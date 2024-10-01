Депутат Журова: статистика о снижении интереса к футболу в РФ неправильно подсчитана

Специалисты ВЦИОМ обнародовали данные, согласно которым интерес россиян к футболу снизился в пять раз с 2005 года. Соответствующая статистика была неправильно подсчитана, заявила депутат Госдумы Светлана Журова в беседе с « Инфо24 ».

По ее словам, мнение людей, которые эпизодически смотрели матчи, не может быть показательным.

«Надо смотреть, спал ли интерес среди тех, кто постоянно интересовался футболом. Вот этот спад — это серьезный показатель», — отметила парламентарий.

Снижение популярности данного вида спорта в РФ, добавила депутат, вызвано тем, что российские команды не задействованы в международных турнирах.