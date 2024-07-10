Депутат Журова: российские теннисисты могут завоевать медали на Играх-2024

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова оценила шансы россиян на получение медалей во время Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже. Об этом сообщила Lenta.ru .

Депутат предположила, что на такой исход могут рассчитывать российские теннисисты.

«Теннисисты еще пока не ответили, они едут туда или нет. Поэтому хотя бы знать, какой состав, тогда можно будет предполагать, какое количество медалей», — добавила парламентарий.

По ее мнению, спортсмены способны завоевать один-два знака отличия. Однако прогнозы по золоту остаются под вопросом, заключила Журова.