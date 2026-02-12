Депутат Журова раскритиковала идею запретить въезд россиянам, сменившим спортивное гражданство

Заслуженный мастер спорта России и депутат Государственной думы Светлана Журова в разговоре с «Ридусом» высказалась против идеи главы Минспорта Михаила Дегтярева ограничить въезд российских спортсменов, сменивших спортивное гражданство ради участия в международных соревнованиях.

Журова обратила внимание на юридическую сторону вопроса и задала риторический вопрос о статусе иностранных атлетов, ставших гражданами России.

«В таком случае украинские спортсмены, которые выступают теперь за Россию, должны уехать на Украину?» — поделилась парламентарий.

Кроме того, депутат подчеркнула положительную роль миграции спортсменов для российского спорта: многие перешли в сборные бывших республик СССР, усилив международное присутствие русского спорта на международной арене.