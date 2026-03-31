Депутат Журова положительно оценила идею выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о предложении выдвинуть кандидатуру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на пост главы IIHF. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Парламентарий положительно оценила инициативу, спрогнозировав поддержку от остальных.

«Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас», — подчеркнула Журова.

По ее словам, важно учитывать интересы Овечкина — возможно, он хочет заниматься чем-то другим, а не организационной работой, добавил RT.