Депутат Журова положительно оценила идею выдвинуть Овечкина на пост главы IIHF
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова высказалась о предложении выдвинуть кандидатуру форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на пост главы IIHF. Об этом сообщило РИА «Новости».
Парламентарий положительно оценила инициативу, спрогнозировав поддержку от остальных.
«Но вопрос, нужно ли это Саше. Например, в данный момент он действующий хоккеист с контрактом, потом болельщики наверняка захотят увидеть его в России, а выборы должны состояться сейчас», — подчеркнула Журова.
По ее словам, важно учитывать интересы Овечкина — возможно, он хочет заниматься чем-то другим, а не организационной работой, добавил RT.