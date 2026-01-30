Депутат Журова отметила, что у российских спортсменов есть все шансы на олимпийские медали

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в эфире радио «КП» высказалась о своем отношении к участию российских спортсменов в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Парламентарий подчеркнула важность наблюдения за выступлениями зарубежных конкурентов и выразила уверенность в способности нашей команды завоевать награды.

Журова также отметила позитивный аспект запрета российским спортсменам участия в официальной церемонии открытия Олимпиады. По ее мнению, появление российских спортсменов под нейтральным флагом могло вызвать еще большее недоумение среди зрителей.

Депутат заявила, что российские атлеты сосредоточатся на подготовке к самим соревнованиям, минуя формальности.