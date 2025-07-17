Депутат Журова отметила, что проведение Олимпиады в России возможно не ранее 2040 года

Россия сможет претендовать на проведение Олимпийских игр не раньше 2040-х годов. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила член комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова, комментируя слова главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева, сообщившего о намерении страны подать заявку на летние и зимние Игры.
По словам парламентария, шансы России получить право на организацию Олимпиады существенно возрастут после стабилизации политической ситуации и завершения распределения мест Международным олимпийским комитетом, которое уже произведено до 2036 года включительно.
Однако министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев выразил уверенность, что Россия рано или поздно вернется в международное спортивное сообщество и вновь примет Игры, подчеркнув готовность инфраструктуры страны встретить гостей и спортсменов высокого уровня.
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