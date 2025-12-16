Депутат Журова назвала Овечкина лучшим спортсменом 2025 года

Председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе с NEWS.ru назвала хоккеиста клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года.

Депутат также отметила достижения гимнастки Ангелины Мельниковой.

«Преодолевая все преграды стала чемпионкой мира. Большая молодец и в России, и за ее пределами», — отметила парламентарий.

Овечкин забил 895-ю шайбу в НХЛ 6 апреля, обойдя достижение канадца Уэйна Гретцки и став лучшим снайпером в истории лиги. Мельникова же завоевала золотую и две серебряные медали на чемпионате мира в Индонезии.