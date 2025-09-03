Депутат Журова назвала хоккей национальным видом спорта в России

По мнению депутата Государственной думы России, олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Светланы Журовой, если говорить о по-настоящему национальном виде спорта, то это, безусловно, хоккей. Однако в беседе с ИА НСН она отметила, что у России есть еще и фигурное катание, которое не менее «наше».

Ранее бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что вид спорта номер один в России — это футбол. В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал таковым хоккей.

Журова примирила обоих коллег, отметив, что и хоккей, и футбол имеют колоссальное значение для России. Она подчеркнула, что фигурное катание тоже можно считать национальным видом спорта, так как оно начинало свой путь в Санкт-Петербурге, и первые международные соревнования в этом виде спорта состоялись именно в России. Также парламентарий отметила популярность художественной гимнастики и самбо, которое было придумано в Советском Союзе.