Депутат Журова назвала агонией запрет на участие российских спортсменов в Церемонии открытия ОИ

Депутат Государственной думы и олимпийская чемпионка Светлана Журова в интервью kp.ru прокомментировала заявление знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой о дискриминации российских спортсменов на Олимпиаде-2026.
По мнению парламентария, запрет участвовать в открытии Игр выглядит скорее попыткой вывести русских из равновесия, нежели настоящим унижением. Спортсмены скоро вернутся на международные старты полноценной командой, подчеркнула Журова.
