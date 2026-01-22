Депутат Терюшков выразил уверенность, что бойкот ЧМ по футболу в США приведет к бану от ФИФА

Депутат Государственной Думы России и член профильного комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков дал комментарий ИА НСН по поводу возможной реакции Международной федерации футбола (ФИФА) на гипотетический бойкот предстоящего чемпионата мира по футболу, проводимого в США. Он предупредил, что игнорирование этого спортивного мероприятия может повлечь санкции вплоть до временного отстранения от международных состязаний.

Решение пропустить турнир, запланированный на июнь–июль 2026 года, вызвало широкий резонанс среди футбольных болельщиков и профессионалов спорта. Некоторые представители европейских футбольных организаций выступили с критикой организаторов и призвали свои национальные сборные воздержаться от участия в соревнованиях. Данная позиция обусловлена внутренними разногласиями между некоторыми странами и правительством США, связанным с территориальным статусом Гренландии.

Терюшков выразил уверенность, что политическая обстановка не окажет негативного влияния на проведение чемпионата. В случае бойкота, по его мнению, федерация футбола найдет замены среди стран, не попавших в финал отборочных турниров. Решение игнорировать спортивные мероприятия чревато санкциями, что препятствует попыткам политического давления на ФИФА.