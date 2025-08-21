Депутат Свищев заявил, что людям из ЛГБТ-сообщества не место в традиционном спорте

Заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с NEWS.ru выразил свое отношение к случаю с алжирской боксершей Имэн Хелиф, провалившей гендерный тест. Свищев подчеркнул, что спортсменка предпочла уклониться от ответственности, а не завершить карьеру честно.
Парламентарий отметил, что людям, относящимся к ЛГБТ-сообществу, не место в традиционном спорте, и выразил удовлетворение действиями президента США Дональда Трампа, издавшего указ, запрещающий участие трансгендеров в женских соревнованиях.
Свищев назвал такое решение правильным и полезным для защиты честности соревнований и справедливости в спорте.
Канье Уэст выпустил собственную криптовалюту
Трамп временно отказался от организации переговоров Путина и Зеленского
Новый арт-объект откроют в парке Малевича в Одинцове 30 августа
Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с представителями бизнеса
Знак «Нулевой километр» установят в сквере «Энергия» в Королеве
Ремонт бассейна и помещений провели в спортшколе «Олимп» в Лосино-Петровском
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте