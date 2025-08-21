Депутат Свищев заявил, что людям из ЛГБТ-сообщества не место в традиционном спорте

Заместитель председателя Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с NEWS.ru выразил свое отношение к случаю с алжирской боксершей Имэн Хелиф, провалившей гендерный тест. Свищев подчеркнул, что спортсменка предпочла уклониться от ответственности, а не завершить карьеру честно.

Парламентарий отметил, что людям, относящимся к ЛГБТ-сообществу, не место в традиционном спорте, и выразил удовлетворение действиями президента США Дональда Трампа, издавшего указ, запрещающий участие трансгендеров в женских соревнованиях.

Свищев назвал такое решение правильным и полезным для защиты честности соревнований и справедливости в спорте.