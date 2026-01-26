Депутат Свищев выразил беспокойство по поводу состояния спортивной инфраструктуры Италии накануне Олимпиады-2026
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил беспокойство по поводу состояния спортивной инфраструктуры Италии накануне проведения зимней Олимпиады 2026 года. Об этом написал NEWS.ru.
Свищев подчеркнул, что Олимпийские игры представляют собой уникальный шанс для продвижения страны на мировой арене и получения значимых экономических выгод. Проведение Игр позволяет решить многочисленные социальные и экономические проблемы, привнося существенные положительные изменения в регион. Откладывание строительства спортивных сооружений может поставить под угрозу успешное проведение мероприятия и отрицательно сказаться на туристической привлекательности страны.
Несмотря на возникающие препятствия, Свищев выразил уверенность в том, что соревнование удастся провести, несмотря на недостатки в инфраструктуре. Однако он отметил, что стадион для хоккея, вероятно, останется объектом критики и источник потенциальных проблем на протяжении всей Олимпиады.