Депутат Свищев выразил беспокойство по поводу состояния спортивной инфраструктуры Италии накануне Олимпиады-2026

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев выразил беспокойство по поводу состояния спортивной инфраструктуры Италии накануне проведения зимней Олимпиады 2026 года. Об этом написал NEWS.ru .

Свищев подчеркнул, что Олимпийские игры представляют собой уникальный шанс для продвижения страны на мировой арене и получения значимых экономических выгод. Проведение Игр позволяет решить многочисленные социальные и экономические проблемы, привнося существенные положительные изменения в регион. Откладывание строительства спортивных сооружений может поставить под угрозу успешное проведение мероприятия и отрицательно сказаться на туристической привлекательности страны.

Несмотря на возникающие препятствия, Свищев выразил уверенность в том, что соревнование удастся провести, несмотря на недостатки в инфраструктуре. Однако он отметил, что стадион для хоккея, вероятно, останется объектом критики и источник потенциальных проблем на протяжении всей Олимпиады.