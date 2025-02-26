Депутат Свищев назвал пиар-ходом заявление о возвращении российских спортсменов на Олимпиаду

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев считает пиаром заявление претендента на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) Себастьяна Коу о возвращении российских спортсменов на Олимпийские игры. Своим мнением парламентарий поделился в эфире радио Sputnik.
Народный избранник подчеркнул, что восстановление полноценного статуса Олимпийского комитета России (ОКР) остается ключевым вопросом для участия в международных соревнованиях.
Свищев также выразил сомнения в искренности Коу, назвав его слова попыткой привлечь голоса стран, которые поддерживают Россию.
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