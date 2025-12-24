Депутат Свищев назвал Овечкина одним из лучших спортсменов 2025 года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года. Об этом сообщил NEWS.ru .

Депутат особо отметил достижения хоккеиста команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Кроме того, он обратил внимание на успехи пловца Кирилла Пригоды.

«Кирилл, кстати, получил премию Минспорта», — напомнил парламентарий.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова озвучила свой топ. В список лучших она отнесла Овечкина и гимнастку Ангелину Мельникову.