Депутат Свищев назвал Овечкина одним из лучших спортсменов 2025 года
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал лучших спортсменов 2025 года. Об этом сообщил NEWS.ru.
Депутат особо отметил достижения хоккеиста команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Кроме того, он обратил внимание на успехи пловца Кирилла Пригоды.
«Кирилл, кстати, получил премию Минспорта», — напомнил парламентарий.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова озвучила свой топ. В список лучших она отнесла Овечкина и гимнастку Ангелину Мельникову.
