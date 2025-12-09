Депутат Свищев назвал допуск на Олимпиаду самым ярким событием для российского спорта в 2025 году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев охарактеризовал ограниченный допуск россиян на мировую спортивную арену как ключевое событие для российского спорта в 2025 году. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Депутат отметил успехи нескольких спортивных дисциплин, которым удалось вернуться в международную систему соревнований.

«Где-то даже флаги получили, кого-то допустили на Олимпиаду. Это большой прорыв наших федераций и ОКР», — отметил парламентарий.

По его словам, возвращение атлетов на международную сцену стало общей победой всех вовлеченных сторон. Как пояснил Свищев, участие смогут принять лыжники, дзюдоисты, пловцы и многие другие спортсмены.