Депутат Роднина выразила уверенность в потенциале фигуристке Камилы Валиевой
Депутат Государственной думы России Ирина Роднина в интервью RT выразила уверенность, что фигуристка Камила Валиева может восстановить свои позиции в спорте.
«Считаю, она способна вернуться на прежний уровень», — отметила Роднина.
Она подчеркнула, что несмотря на критику и сомнения, Валиева остается талантливой спортсменкой с большим потенциалом.
Роднина обратила внимание на поднятие возрастного ценза в фигурном катании, что открывает новые возможности для более взрослых спортсменок.
Возраст и техника позволяют Валиевой добиться успеха среди более возрастной группы фигуристок, считает депутат.