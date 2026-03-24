Депутат Роднина выразила уверенность в потенциале фигуристке Камилы Валиевой

Депутат Государственной думы России Ирина Роднина в интервью RT выразила уверенность, что фигуристка Камила Валиева может восстановить свои позиции в спорте.

«Считаю, она способна вернуться на прежний уровень», — отметила Роднина.

Она подчеркнула, что несмотря на критику и сомнения, Валиева остается талантливой спортсменкой с большим потенциалом.

Роднина обратила внимание на поднятие возрастного ценза в фигурном катании, что открывает новые возможности для более взрослых спортсменок.

Возраст и техника позволяют Валиевой добиться успеха среди более возрастной группы фигуристок, считает депутат.

