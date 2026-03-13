Депутат Роднина поздравила российских паралимпийцев с успешным выступлением на Играх-2026

Депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с сайтом Metaratings.ru поздравила российских паралимпийцев с четырьмя золотыми медалями, завоеванными на соревнованиях в Италии.
По словам парламентария, выступления наших атлетов достойны восхищения, хотя возвращение остальных спортсменов на международные старты остается под вопросом из-за правил допуска. Сборная России уже получила возможность выступать под российским флагом и гимном.
