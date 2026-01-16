Депутат Роднина отметила тенденцию сокращения длительности программ в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) предложил укоротить программы. В беседе с RT ситуацию прокомментировала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина.

По словам экс-спортсменки, нынешние произвольные программы длятся около четырех минут, в то время как в ее годы они длились пять минут.

«Зрителям сложно смотреть на то, как повторяют одни и те же элементы», — подчеркнула парламентарий.

В своей речи Роднина обратила внимание на тенденцию постепенного сокращения длительности номеров.