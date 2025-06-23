Депутат Фетисов назвал тренера Тарасова основателем советской школы хоккея

«Философ, писатель, психолог, практик, теоретик. Я благодарен судьбе, что она свела меня с Анатолием Владимировичем, когда я был еще совсем мальчишкой», — заявил Фетисов.

Он отметил роль наставника в своей жизни, напомнив, что тот рассказывал детям о смысле игры, философии хоккея, а также воспитывал патриотизм, уважение к клубу и соперникам. По словам Фетисова, Тарасов стал для него учителем, а книги тренера были для него настольными.