Депутат Фетисов назвал тренера Тарасова основателем советской школы хоккея
Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал тренера Анатолия Тарасова величайшим человеком и основоположником советской школы хоккея. Об этом сообщил News.ru.
«Философ, писатель, психолог, практик, теоретик. Я благодарен судьбе, что она свела меня с Анатолием Владимировичем, когда я был еще совсем мальчишкой», — заявил Фетисов.
Он отметил роль наставника в своей жизни, напомнив, что тот рассказывал детям о смысле игры, философии хоккея, а также воспитывал патриотизм, уважение к клубу и соперникам. По словам Фетисова, Тарасов стал для него учителем, а книги тренера были для него настольными.