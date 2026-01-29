Денис Попов возглавил новороссийский футбольный клуб «Черноморец»
Денис Попов занял пост главного тренера новороссийской футбольной команды «Черноморец». При этом состав тренерского штаба остался прежним, сообщил телеканал «Кубань24».
Эдуард Саркисов продолжит работу в роли помощника главного тренера. Иван Штефко сохранит должность тренера по общей физической подготовке. Анатолий Морозов останется в команде в качестве тренера, Андрей Чичкин — тренером вратарей, а Оксана Скоробогатько — тренером-реабилитологом.
Денис Попов родился в Новороссийске 4 февраля 1979 года. Он обучался в ДЮСШ «Черноморец» и выступал на позиции нападающего. В разные годы Попов защищал цвета «Черноморца», а также московских клубов ЦСКА, «Химки» и «Торпедо». Кроме того, он играл за «Кубань» из Краснодара и «Спартак» из Нальчика.
Завершив профессиональную карьеру, с 2010 по 2015 год Попов играл за геленджикский «Спартак» на любительском уровне. В 2014 году он поступил в Высшую школу тренеров. С 2016 года работал тренером в различных командах, в том числе главным. В 2025 году руководил командой «Муром» в группе «Серебро» Второй лиги.