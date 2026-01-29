Денис Попов возглавил новороссийский футбольный клуб «Черноморец»

Эдуард Саркисов продолжит работу в роли помощника главного тренера. Иван Штефко сохранит должность тренера по общей физической подготовке. Анатолий Морозов останется в команде в качестве тренера, Андрей Чичкин — тренером вратарей, а Оксана Скоробогатько — тренером-реабилитологом.

Денис Попов родился в Новороссийске 4 февраля 1979 года. Он обучался в ДЮСШ «Черноморец» и выступал на позиции нападающего. В разные годы Попов защищал цвета «Черноморца», а также московских клубов ЦСКА, «Химки» и «Торпедо». Кроме того, он играл за «Кубань» из Краснодара и «Спартак» из Нальчика.

Завершив профессиональную карьеру, с 2010 по 2015 год Попов играл за геленджикский «Спартак» на любительском уровне. В 2014 году он поступил в Высшую школу тренеров. С 2016 года работал тренером в различных командах, в том числе главным. В 2025 году руководил командой «Муром» в группе «Серебро» Второй лиги.