Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе со «Звездой» сообщил, что вопрос о возвращении российским гимнастам права выступать под национальным флагом и с гимном обсуждался на исполкоме Международной федерации гимнастики, который проходил в Египте.

Министр спорта подчеркнул, что Россия ожидает от всех международных спортивных федераций уважения к принципу целостности спорта. Вопрос допуска российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе был предметом сложных и продолжительных дискуссий.

По словам Дегтярева, именно участие российских гимнастов на международной арене позволило продемонстрировать безопасность их присутствия и способствовало единству в мировом гимнастическом сообществе.