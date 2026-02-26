Дегтярев призвал россиян участвовать в международных соревнованиях в любом статусе

Министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев выразил удовлетворение результатами выступления российских спортсменов на зимних Олимпийских играх в Милане. В беседе со «Звездой» он подчеркнул, что российские атлеты продемонстрировали высокий уровень подготовки и спортивной воли, несмотря на сложности, связанные с санкциями и судебными разбирательствами.

Дегтярев отметил, что успех на Играх позволит российским спортсменам набрать необходимый опыт и подготовиться к следующим соревнованиям, включая Олимпийские игры 2026 года. Он выразил уверенность, что многие из тех, кто представлял Россию в Милане, станут чемпионами и призерами на следующей Олимпиаде.

Отдельно министр похвалил фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. Коростелеву, финишировавшему четвертым в скиатлоне, министр посоветовал не унывать и готовиться к следующему сезону.

Он также призвал россиян участвовать в международных соревнованиях в любом статусе.