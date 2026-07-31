Дегтярев поздравил Федерацию армрестлинга с восстановлением членства в WAF

Федерацию армрестлинга России полностью восстановили во Всемирной федерации армрестлинга (WAF). Также с организации сняли все ограничения на участие спортсменов, команд и официальных лиц, заявил в телеграм-канале министр спорта, председатель Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев.

Он поздравил спортсменов с важным событием. Благодаря снятию ограничений российские атлеты смогут выступать под государственным флагом и с гимном России на Всемирном чемпионате по армрестлингу, их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

Дегтярев напомнил, что решение о восстановлении организации приняли вслед за рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года. По словам министра, оно подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение спортсменов из России.

Ранее россиянам разрешили участвовать в соревнованиях под эгидой Всемирной боксерской федерации (WBF).